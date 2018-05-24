الدفاع المدني يقيم فعالية المخيم التوعوي الرمضاني الأول بالمحافظة الجنوبية

المنامة في 24 مايو / بنا / تقيم الإدارة العامة للدفاع المدني فعالية المخيم التوعوي الرمضاني الأول في المحافظة الجنوبية بممشى رفاع فيوز وذلك في الفترة من ٢٢ ولغاية ٢٨ مايو الجاري بالفترة المسائية من الساعة ٧ ولغاية الساعة ١١، ليتسنى لرواد الممشى المشاركة والتطبيق العملي لاستخدام كافة أنواع طفايات الحريق بالإضافة إلى استخدام بطانية الحريق.



وقام فريق توعوي من الإدارة العامة للدفاع المدني بتوزيع المطويات والكتيبات التوعوية والهدايا التذكارية على زوار الممشى، حيث أبدى المشاركون سعادتهم وشكرهم لدور الإدارة والتي ستعمل على تكرار هذه الفعالية في جميع المحافظات في الأعوام القادمة.



ويهدف هذا المخيم إلى نشر الوعي لدى المواطنين والمقيمين على كيفية التعامل مع الحريق، وتوعية ربات البيوت بكيفية استخدام بطانيات الحريق في إطفاء حرائق المطبخ، مع عرض تمارين حية على كيفية استخدام طفايات الحريق، والتعريف بأهم مسببات الحريق في المنازل وخاصة في الشهر الفضيل.



ل.ب/ع ع



بنا 1142 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/05/24 - 49 : 02 PM