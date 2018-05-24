ميرزا يستقبل السفير الألماني الجديد المنامة في 24 مايو / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء، سعادة السيد سعادة السيد ألفريد سيمز بروتس سفير جمهورية المانيا المعتمد لدى مملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسفير مشيداً بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وطيدة متميزة يعززها التعاون المشترك في شتى المجالات وبالأخص مجالات الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، متمنياً للسفير كل التوفيق والسداد في مهام عمله.



واستعرض الوزير أبرز المشاريع التي يتم تنفيذها في قطاع الكهرباء والماء و الطاقة المستدامة بما فيها الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة وبعض المشاريع المهمة كمشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة انتاجية تبلغ 100 ميغاوات وفرص الاستثمار المتاحة للشركات الألمانية في هذا المشروع والمشاريع الاخرى.



من جانبه أعرب السفير الألماني عن بالغ سروره للاطلاع على مثل هذا التقدم الكبير الذي أحرزته مملكة البحرين في قطاع الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وأبدى رغبة الشركات الألمانية للمشاركة في هذه المشاريع بحسب الفرص الممكنة وكذلك تفعيل المزيد من التعاون في تلك المجالات، وتقدم بجزيل شكره وتقديره للوزير ميرزا على حسن الاستقبال والترحيب والحفاوة مؤكداً استعداده لتعزيز هذا التعاون القائم بما يخدم كافة المصالح والتطلعات.



خ.ب/ع ع



بنا 1118 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/05/24 - 00 : 03 PM