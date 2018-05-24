محافظ العاصمة يتسلم من الفنان ابراهيم الحوطي كتاب "علاقة الأدب بالفن التشكيلي" المنامة في 24 مايو / بنا / استقبل معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، الفنان التشكيلي ومهندس الديكور البحريني إبراهيم الحوطي يرافقه سلمان الحوطي، حيث قام بإهداء المحافظ نسخة من كتابه الجديد بعنوان (علاقة الأدب بالفن التشكيلي).

وأثني معالي المحافظ خلال اللقاء على جهود الحوطي، مؤكداً ان الكاتب البحريني سخر وقته بكل اخلاص وتفان لتوثيق محطات مهمة في تاريخ الفن والتصميم، مشيداً بالكتاب وما احتواه من إضاءات بأعمال الفن التشكيلي الحديث، مفيداً بأن هذا الاصدار سيكون ذو فائدة كبيرة للخبراء والفنانين والمهتمين بمجال التصميم والفن الحديث.



في المقابل، أعرب إبراهيم الحوطي عن شكره وتقديره لمعالي المحافظ، مثنياً على الدور الإيجابي لمعالي المحافظ في دعم توثيق مسيرة رجالات البحرين.



ويتناول الكتاب أهم المراحل التاريخية في الفن التشكيلي الحديث، وأبرز مدارس الفن التشكيلي، ملقياً الضوء على أهم الفنانين المؤسسين للحركة الفنية عالمياً وأشهر الرسامين حول العالم، كما يحلل المؤلف أعمالهم التي أصبحت أبرز وأهم الأعمال في تاريخ الفن التشكيلي.



الفنان إبراهيم الحوطي خريج أكاديمية الفنون الجميلة في ايطاليا وعمل مهندساً للديكور بوزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين.



ح ب/ع ع



بنا 1101 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/05/24 - 16 : 02 PM