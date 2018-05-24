هيئة الكهرباء والماء تقيم دورة أساسيات التوصيلات الكهربائية لمنتسبي وزارة الداخلية المنامة في 24 مايو / بنا / نظمت هيئة الكهرباء والماء دورة مهنية متخصصة بالكهرباء لفنيي منتسبي وزارة الداخلية تحت عنوان "أساسيات التوصيلات الكهربائية"، وذلك بمركز التدريب التابع للهيئة.

وتأتي الدورة المتخصصة في إطار التعاون بين الوزارات والمؤسسات الحكومية لتنمية قدرات الموارد البشرية بالجهات الحكومية وتبادل الخبرات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مملكة البحرين، وذلك تحقيقاً لأهداف رؤية البحرين 2030.



وأكدت هيئة الكهرباء والماء أنها تحرص على مد جسور التعاون بينها وبين الجهات الحكومية، متمنية استمرار التعاون بين الهيئة ووزارة الداخلية.



كما أعدت الهيئة حفل تكريم للفوج الأول من هذه الدورة، وتم تقديم شهادات للمتدربين، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بهيئة الكهرباء والماء المهندس محمد عبدالرحيم الصادقي، والوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة الداخلية العميد عادل امين، ورئيس شعبة التصميم بوزارة الداخلية المقدم عدنان القطان وعدد من المسئولين بهيئة الكهرباء والماء ووزارة الداخلية.



ح ب/ع ع



بنا 1054 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2018/05/24 - 22 : 02 PM