سمو رئيس الوزراء يبعث برقيتي تهنئة إلى العاهل الاردني ورئيس وزرائه بمناسبة ذكرى عيد استقلال بلادهما

المنامة في 24 مايو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى عيد استقلال بلاده، عبر سموه فيها عن خالص تهانيه لجلالته بهذه المناسبة الوطنية، متمنيا سموه له وافر الصحة والسعادة وللشعب الاردني الشقيق المزيد من التقدم و الرقي.



واشاد سمو رئيس الوزراء بالعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو على كافة الأصعدة.



كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة مماثلة إلى أخيه دولة الدكتور هاني الملقي رئيس الوزراء الأردني.



خ.ب/ع ع



بنا 1043 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/24 - 50 : 01 PM