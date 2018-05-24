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الفريق التفاوضي لدول مجلس التعاون يستعرض مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية
2018/05/24 - 49 : 01 PM
الرياض في 24 مايو / بنا / عقد الفريق التفاوضي لدول مجلس التعاون اجتماعه الثامن والسبعين اليوم الخميس 24 مايو 2018م بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

واستعرض الاجتماع العديد من مواضيع مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية وطلبات بعض الدول الأجنبية فيما يتعلق بعقد اتفاقيات تجارة حرة مع دول المجلس.

كما تم مناقشة تقرير الأمانة العامة بشأن اليات وأهداف التفاوض وجاهزية الدول للمفاوضات ومراجعة العديد من المواضيع في متابعة الاتفاقيات المبرمة مع رابطة دول "افتا" وجمهورية سنغافورة.

ح ب/ع ع

بنا 1040 جمت 24/05/2018


عدد القراءات : 25         اخر تحديث : 2018/05/24 - 49 : 01 PM
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