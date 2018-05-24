سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل الدكتور علي الشويخ المنامة في 24 مايو / بنا / استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي الشويخ رئيس النيابة بالنيابة الكلية، الذي أهدى سموه رسالته التي نال بها شهادة الدكتوراه في مجال الحماية الجنائية لضحايا الاتجار بالبشر.

وهنأ سمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة الدكتور علي الشويخ لنيله درجة الدكتوراه مقدراً ما بذله من جهد في البحث في موضوع الرسالة باعتبارها مرجعاً قانونياً وفي مجال حقوق الانسان.



من جانبه عبر الدكتور علي الشويخ عن شكره وامتنانه لسمو الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة على استقباله له، مشيداً بما حظى به من دعم وتشجيع في بحثه واعداده.



خ.ب/ع ع



بنا 1038 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/05/24 - 08 : 02 PM