سمو ولي العهد يهنئ العاهل الاردني وولي عهده بعيد الاستقلال

المنامة في 24 مايو / بنا / بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة الى أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى عيد استقلال بلاده.



وأعرب سموه عن أطيب تهانيه وتمنياته للملك عبدالله الثاني بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الاردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، مشيدا سمو ولي العهد بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في كافة المجالات.



كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة مماثلة الى أخيه صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بالمملكة الاردنية الهاشمية بهذه المناسبة الوطنية.



ح ب/ع ع



بنا 1036 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/05/24 - 45 : 01 PM