وزير الداخلية يستقبل السفير التايلاندي الجديد المنامة في 24 مايو / بنا / استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، صباح اليوم ، سعادة السيد تانيت نا سونخلا سفير مملكة تايلاند لدى مملكة البحرين ، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا جديدا لبلاده.

ورحب معالي الوزير بالسفير التايلاندي الجديد، مشيداً بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين وبمستوى التعاون والتنسيق، خاصة في المجالات الأمنية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.



ح ب/ع ع



بنا 1034 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/05/24 - 03 : 02 PM