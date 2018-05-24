مكتب الشبكة الخليجية يشارك في حفل إطلاق الاعتماد الدولي لمؤسسات التعليم بسلطنة عمان

مسقط في 24 مايو/ بنا / شارك سعادة الدكتور خميس بن صالح البلوشي مدير مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حفل إطلاق الاعتماد الدولي لمؤسسات التعليم العالي الذي نظمته مؤخراً الجمعية العمانية للجودة في التعليم العالي بمسقط، واقيم بالجامعة الألمانية للتكنولوجيا (جيوتك) تحت رعاية سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي بسلطنة عمان.



والقت مدير عام الجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي بمسقط، الأستاذة جوخة الشكيلية كلمة الافتتاح كما رحبت نائبة رئيس الجمعية العمانية للجودة في التعليم العالي الدكتورة سامية بنت عوض الشنفري بالمشاركين والحضور.



وشمل الحفل على أربع ورش قام بتقديمها كل من البروفيسور نبيل القاضي جامعة البريمي بسلطنة عمان الدكتور جميل عزي مدير ضمان الجودة بالكلية التقنية العسكرية بمسقط، الدكتورة مينيرفا باناجان جامعة البريمي بسلطنة عمان، الدكتور علي البادي مساعد العميد للدراسات والبحوث بجامعة السلطان قابوس بمسقط، الدكتور حاتم المصري مدير مكتب ضمان الجودة و الاعتماد جامعة البحرين، الدكتورة ناريمان حمو المؤسس و الرئيس التنفيذي لمركز ابتكار التعلم و حلول المعرفة المخصصة (CLICKS) ومقره دولة الامارات العربية المتحدة والتي تطرقت في حديثها عن الاعتماد الاكاديمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجية ، بما في ذلك التطورات و التحديات و الفرص المستقبلية و التوجه لوضع معايير مشتركة بين مؤسسات التعليم العالي بدول المجلس .



















ل.ب/و.ش



بنا 0916 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 53 اخر تحديث : 2018/05/24 - 23 : 12 PM