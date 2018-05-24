وزارة خارجية مملكة البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف منتزهًا عائليًا في جمهورية العراق المنامة في 24 مايو/ بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير الإرهابي الذي استهدف منتزهًا عائليًا في منطقة الشعلة بمدينة بغداد في جمهورية العراق الشقيقة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف الأبرياء وترويع الآمنين.

وإذ تؤكد وزارة الخارجية وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة في كل ما من شأنه استتباب الأمن والسلم فيها، فإنها تجدد موقف مملكة البحرين الثابت الذي ينبذ كل صور العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تكاتف جهود المجتمع الدولي في مكافحة هذه الآفة الخطيرة وكل من يدعمها أو يمولها.







ل.ب/و.ش



بنا 0912 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/05/24 - 22 : 12 PM