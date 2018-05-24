جلالة الملك يبعث برقية تهنئة إلى ملك الأردن بمناسبة عيد استقلال بلاده

المنامة في 24 مايو/ بنا / بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال لبلاده، أعرب جلالته أيده الله فيها عن أطيب تهانيه و تمنياته له بموفور الصحة و السعادة و لشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من التقدم و الازدهار، مشيداً جلالته رعاه الله بعمق العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين و الشعبين الشقيقين و ما تشهده من تطور و نمو.





ن.ف/و.ش



بنا 0910 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/24 - 16 : 12 PM