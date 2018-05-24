ميركل: بعض الشركات الأوروبية قد تضطر للانسحاب من إيران بسبب العقوبات الأمريكية بكين في 24 مايو/ بنا / قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن بعض الشركات الأوروبية قد تضطر إلى الانسحاب من إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثات مع رئيس مجلس الدولة في الصين لي كه تشيانغ إن العقوبات من المحتمل أن تقود إلى أن بعضا من الشركات الأوروبية ستضطر لمغادرة إيران.



وحول ما إذا كان بمقدور الشركات الصينية أن تملأ الفراغ الذي ستخلفه الشركات الأوروبية في حال انسحابها من إيران، قالت ميركل إن هذا القرار يخص الجانب الصيني.



و.ش



بنا 0855 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2018/05/24 - 00 : 12 PM