وزير المواصلات والاتصالات: الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء توطد علاقتها بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الرياض في 24 مايو/ بنا / في إطار مساعيها الدؤوبة لتحقيق أهدافها، وتعزيز علاقاتها على المستويين الإقليمي والدولي مع وكالات ومؤسسات الفضاء، التقى وفد برئاسة سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات والمشرف على الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء مع سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وذلك لغرض بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الفضاء وعلومه المتنوعة.



وخلال اللقاء أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات على ضرورة تعزيز التعاون القائم منذ عام 2017 بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بأبحاث الفضاء والتطبيقات الفضائية المختلفة، بما يسهم في دعم جهود الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ويعزز من مكانة مملكة البحرين في مجال علوم الفضاء.



كما أشار سعادته إلى أهمية ما تقوم به وكالات ومؤسسات الفضاء في سبيل تعزيز الاستفادة من التطبيقات الفضائية في تطوير حزمة من الخدمات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة لتحفيز البحث العلمي والتشجيع على الابتكار، مبينا أن وكالات ومؤسسات الفضاء أسست لتكون نواة للمعرفة يعول عليها في رسم ملامح مستقبل مختلف العلوم.



وفي ختام اللقاء أعرب سعادة الوزير عن خالص شكره وتقديره لسمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، مشيداً بما شاهده من تقدم علمي وتقني في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، متمنياً لها المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا على أن التعاون بين الجانبين سيشهد مزيداً من التطور خلال الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.



حضر اللقاء كلا من معالي الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس البعثة الدبلوماسية البحرينية لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة والدكتور محمد أحمد العامر رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء والدكتور محمد ابراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وعددا من كبار المسؤولين من الجانبين.





ن.ف/و.ش



بنا 0828 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/05/24 - 41 : 11 AM