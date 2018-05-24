توقعات بإعادة تكليف سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بيروت في 24 مايو/ بنا / بدأ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون صباح اليوم الخميس المشاورات النيابية لتسمية الشخصية التي ستكلف بتشكيل حكومة جديدة.

ويتوقع ان يعاد تكليف رئيس الحكومة الحالية النائب سعد الحريري زعيم "تيار المستقبل" بتشكيل الحكومة الجديدة.



وقال رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي ان المقتضيات الوطنية والمرحلة التي يمر بها لبنان في الداخل والتحديات الاقليمية تقتضي تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة.



وكان مجلس النواب الجديد قد أعاد انتخاب الرئيس نبيه بري أمس الأربعاء، رئيساً له للمرة السادسة، وللسنة ال26 على التوالي، بأغلبية بلغت 98 صوتاً من دون منافسة.



و.ش



بنا 0813 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/24 - 18 : 11 AM