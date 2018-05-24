نائب رئيس الوزراء جواد العريض يستقبل السفير التايلندي لدى المملكة المنامة في 24 مايو/ بنا / استقبل معالي الأستاذ جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء صباح أمس بمكتبه بدار الحكومة سعادة السفير تانيت نا سونخلا سفير مملكة تايلند الصديقة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى مملكة البحرين .

وخلال اللقاء رحب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بسعادة السفير مباركاً له تعيينه سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين مع تمنياته للسفير بالتوفيق في اداء مهامه الدبلوماسية من خلال تعزيز وتطوير العلاقات الودية القائمة بين المملكتين الصديقتين في جميع المجالات باتجاه مزيداً من التطوير والنماء في مختلف المجالات والأصعدة كما نوه معالي النائب لسعادة السفير بأنه سوف يلاقي كل تعاون ومساعدة من قبل كل الجهات في مملكة البحرين لإنجاح مهمته الدبلوماسية .

من جانبه قدم سعادة السفير الشكر والتقدير لمعالي النائب على ما لقيه من حفاوة وترحيب خلال الزيارة مؤكداً حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.













ع.ر/و.ش



بنا 0710 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/24 - 48 : 10 AM