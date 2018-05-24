"الصحة المدرسية" ينظم ورش تدريبية للكشف المبكر عن مشاكل البصر لدى الطلبة المنامة في 24 مايو/ بنا / بتوجيهات من الإدارة العليا في وزارة الصحة وبمتابعة حثيثة ومستمرة من قِبل الوكيل المساعدة للصحة العامة الدكتورة مريم الهاجري، وفي إطار التعاون والتنسيق بين أقسام وإدارات وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية علاجية ووقائية ذات جودة عالية، نظم قسم الصحة المدرسية بإدارة الصحة العامة بالتعاون مع قسم العيون بمجمع السلمانية الطبي سلسلة من الورش التدريبية للكشف المبكر عن مشاكل البصر لدى طلبة المدارس.

وقد استهدفت الورش 150 من أطباء العائلة وممرضي وممرضات الرعاية الأولية والصحة المدرسية، بالإضافة إلى المرشدين الاجتماعيين في المدارس لتدريبهم على اختبارات الكشف عن أي مشاكل بصرية عند طلبة المدارس وآلية التحويل لاختصاصي العيون لضمان سرعة الكشف والتشخيص والتدخل المبكر.





ل.ب/و.ش



بنا 0652 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/24 - 20 : 10 AM