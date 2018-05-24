وكالة الأنباء "يونهاب": كوريا الشمالية تبدأ تفكيك المنشآت النووية بعد ظهر اليوم سيؤول في 24 مايو/ بنا / ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية ان من المرجح أن تبدأ كوريا الشمالية بتفكيك المنشآت النووية في "بونغكي-ري" بعد ظهر اليوم الخميس كأقرب موعد.

واوضحت الوكالة أن الفرق الإعلامية لتغطية الحدث القادمة من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين بالإضافة إلى كوريا الجنوبية ستصل إلى الموقع في "بونغكي-ري" قبل ظهر اليوم.



ويوجد حاليا في "بونغكي-ري" 4 ممرات، منها الممر الأول الذي تم إغلاقه بعد التجربة النووية الأولى والممر الثاني الذي استخدم للتجارب النووية الثانية -السادسة، حيث احتفظت كوريا الشمالية بالممرين الثالث والرابع في حالة قابلة للاستخدام.



واشارت وكالة "يونهاب" الى بإمكانية حضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في فعالية تفكيك الموقع النووي اليوم.





و.ش



بنا 0530 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/05/24 - 00 : 09 AM