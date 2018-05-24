كوريا الشمالية تهدد بخروجها من لقاء القمة مع الولايات المتحدة سيؤول في 24 مايو/ بنا / هددت كوريا الشمالية اليوم بإلغاء اللقاء المرتقب مع الولايات المتحدة بشأن المباحثات لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية على خلفية التصريحات الأخيرة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وفق ما اوردت كالة الأنباء "يونهاب".



وقالت نائبة وزير الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون-هي اليوم الخميس "سأقترح على القيادة إعادة النظر في عقد لقاء القمة الكوري الشمالي والأمريكي طالما أن الولايات المتحدة تقابل نيتنا الحسنة بالإهانة وتتصرف بصورة غير لائقة ".



واضافت تشوي في ندوة مع وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "إن مسألة لقاء الولايات المتحدة معنا في قاعة الاجتماع أم في مسرح المواجهة النووية تعتمد بصورة كاملة على قرارها وتصرفاتها".

وانتقدت تشوي تصريحات نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الأخيرة قائلة "نائب الرئيس الأمريكي بنس أدلى بتصريحات "طائشة".



وكان بنس قال "بأن كوريا الشمالية يمكن أن تتبع حالة ليبيا وان الخيار العسكري ضد كوريا الشمالية لم يستبعد وأن ما تريده بلاده هو النزع النووي بصورة كاملة ولا رجعة فيها".

وقالت تشوي "عندما نرى أن المسئولين الأمريكيين الكبار يقارنون بلادنا مع ليبيا التي واجهت نهاية مأسوية، نرى أنهم لا يفهموننا إطلاقا، فإن أردنا أن نرد على تصريحاتهم مباشرة فإن ذلك يمكن أن يقود الولايات المتحدة الأمريكية إلى مأساة لم يسبق لها المرور بها وتفوق تصورها".



وأكدت بالقول "نحن لن نستجدي الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية ولن نصر عليه إذا كانت لا ترغب في الجلوس معنا وجها لوجه".



و.ش



بنا 0520 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/05/24 - 48 : 08 AM