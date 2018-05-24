مقتل 4 اشخاص على الأقل في هجوم انتحاري على مقاه شمال بغداد بغداد في 24 مايو/ بنا / قتل اربعة اشخاص على الاقل الليلة الماضية في هجوم انتحاري على مقاه مكتظة في ليالي رمضان في شمال بغداد.

وقالت قيادة قوات الأمن في بيان ان "انتحاريا فجر حزامه الناسف بينما كان مطوقا من قبل شرطيين بالقرب من متنزه في حي الشعلة".



وذكر ضابط في الشرطة العراقية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشفه هويته ان "اربعة اشخاص قتلوا وجرح 16 آخرون".



واضاف ان بين الضحايا افراد من قوات الامن في هذا الهجوم في محيط ساحة تقع حولها مقاه عديدة.









و.ش



بنا 0459 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/24 - 47 : 08 AM