مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 24 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/جلالته يستقبل اهالي العاصمة .. الملك: المنامة مركز الحضارة والادارة والتطوير والتجارة.



/سمو ولي العهد يزور مجالس عائلات ناس والحواج والجنوساني و رجل الأعمال إبراهيم عبدالله الشيخ.

/جلالة الملك: تعاون وثيق بين الاتحاد البحريني لكرة القدم والفيفا.

الشيخ ناصر بن حمد يفاجئ الشاب محمد فلامرزي بزيارة و 4 هدايا.

/محافظ الجنوبية: التواصل عادة أصيلة ورثناها عن الآباء والأجداد ونحرص على استمرارها.

/وزير الاسكان: اعداد قوائم المستفيدين لتوزيع 5 آلاف وحدة.

/رئيس الأمن العام يقوم بزيارة تفقدية لمدينة سلمان.

/التنظيم العقاري: اصدار اللائحة التنفيذية لاتحاد الملاك.

/وزارة الصحة: لا حالات مصابة بفيروس "نيباه" في البحرين.

/البحرين ثاني أفضل دولة في العالم للحياة والعمل.

/البحرين تحصد المركز الثاني عالميًا في المسابقة الهاشمية القرآنية.

/سفير البحرين في موسكو: المملكة لديها إمكانيات وتسهيلات تؤهلها لتكون بوابة للمنطقة العربية.

/الخارجية تحذر البحرينيين في الهند من فيروس «نيباه».

/دراسة محلية تدعو الصحف في البحرين للتحول إلى مؤسسات إعلامية متعددة المنصات.

/في تقريرها الخيري لعام 2017.. إدارة الأوقاف السنية: المشروعات الخيرية ترسخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين الأفراد بالبحرين.

/وزير خارجية امريكا: واشنطن تعمل على اتفاق لوقف تهديدات ايران.

/كوريا الشمالية تستعد لتفكيك موقع التجارب النووية رغم شكوك حول قمة ترامب-كيم.

/انتخاب نبيه بري رئيسًا لمجلس النواب اللبناني للمرة السادسة على التوالي.

/فرنسا والسعودية تعقدان مؤتمرا إنسانيا حول اليمن في يونيو.

/الجامعة العربية تلغي مذكرة تفاهم مع غواتيمالا بسبب نقل سفارتها إلى القدس.

/تدمير زورقين للحوثيين.. وخسائر فادحة بالساحل الغربي.







و.ش



بنا 0453 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/05/24 - 47 : 08 AM