مطالعات الصحف في البحرين

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2018/05/24 - 47 : 08 AM
المنامة في 24 مايو / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الخميس بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/جلالته يستقبل اهالي العاصمة .. الملك: المنامة مركز الحضارة والادارة والتطوير والتجارة.
/سمو ولي العهد يزور مجالس عائلات ناس والحواج والجنوساني و رجل الأعمال إبراهيم عبدالله الشيخ.
/جلالة الملك: تعاون وثيق بين الاتحاد البحريني لكرة القدم والفيفا.
الشيخ ناصر بن حمد يفاجئ الشاب محمد فلامرزي بزيارة و 4 هدايا.
/محافظ الجنوبية: التواصل عادة أصيلة ورثناها عن الآباء والأجداد ونحرص على استمرارها.
/وزير الاسكان: اعداد قوائم المستفيدين لتوزيع 5 آلاف وحدة.
/رئيس الأمن العام يقوم بزيارة تفقدية لمدينة سلمان.
/التنظيم العقاري: اصدار اللائحة التنفيذية لاتحاد الملاك.
/وزارة الصحة: لا حالات مصابة بفيروس "نيباه" في البحرين.
/البحرين ثاني أفضل دولة في العالم للحياة والعمل.
/البحرين تحصد المركز الثاني عالميًا في المسابقة الهاشمية القرآنية.
/سفير البحرين في موسكو: المملكة لديها إمكانيات وتسهيلات تؤهلها لتكون بوابة للمنطقة العربية.
/الخارجية تحذر البحرينيين في الهند من فيروس «نيباه».
/دراسة محلية تدعو الصحف في البحرين للتحول إلى مؤسسات إعلامية متعددة المنصات.
/في تقريرها الخيري لعام 2017.. إدارة الأوقاف السنية: المشروعات الخيرية ترسخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين الأفراد بالبحرين.
/وزير خارجية امريكا: واشنطن تعمل على اتفاق لوقف تهديدات ايران.
/كوريا الشمالية تستعد لتفكيك موقع التجارب النووية رغم شكوك حول قمة ترامب-كيم.
/انتخاب نبيه بري رئيسًا لمجلس النواب اللبناني للمرة السادسة على التوالي.
/فرنسا والسعودية تعقدان مؤتمرا إنسانيا حول اليمن في يونيو.
/الجامعة العربية تلغي مذكرة تفاهم مع غواتيمالا بسبب نقل سفارتها إلى القدس.
/تدمير زورقين للحوثيين.. وخسائر فادحة بالساحل الغربي.
و.ش
بنا 0453 جمت 24/05/2018
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اخر تحديث : 2018/05/24 - 47 : 08 AM