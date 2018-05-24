اعلان جزيرة سقطرى اليمنية محافظة منكوبة وسلطنة عمان تستعد لمواجهة إعصار (موكانو) سقطرى ومسقط في 24 مايو/بنا/ أعلنت الحكومة اليمنية فجر اليوم الخميس جزيرة سقطرى محافظة منكوبة بعد الأضرار الكبيرة الناتجة عن إعصار (موكانو) الذي ضرب الجزيرة مساء أمس.





وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي أن أرخبيل سقطرى محافظة منكوبة بما لحق بها من أضرار بشرية ومادية وعلى كل المستويات، وتحتاج إلى مساعدات عاجلة لإسعاف المواطنين المحاصرين في قراهم أو المواطنين الذين يسكنون أعالي الجبال.



وأهاب في التحالف العربي والمنظمات الدولية تقديم المساعدة العاجلة للمنكوبين والمتضررين والغارقين والذين جرفتهم السيول.



وكان محافظ سقطرى رمزي محروس قد أعلن ان الإمكانيات المتاحة في أرخبيل سقطرى غير قادرة للوقوف أمام أثار عاصفة موكانو وناشد دول التحالف وجميع الداعمين للتدخل العاجل للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإيواء والمساندة .



وأوضح ان عدد المفقودين في أرخبيل سقطرى وصل إلى ١٧ شخصا نتيجة غرق سفينتين وانجراف ثلاث سيارة نتيجة السيول فيما تلقت غرفة عملية المحافظة بلاغات عن نزوح الأهالي من مساكنهم نتيجة الفيضانات وتدفق السيول مشيرا الى غرق سفينة شرق مدينة حديبوا ونجاة أربعة من طاقمها وفقدان أربعة آخرين.



من ناحية اخرى أعلنت إدارة ميناء صلالة بسلطنة عمان تفعيل خطة الطوارئ استعدادا للعاصفة المدارية (مكونو) المتوقع تأثيرها على سواحل صلالة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المتعاملة مع الميناء.



وذكرت في بيان صحفي اصدرته ان الخطة تتضمن ابلاغ جميع الخطوط الملاحية بآخر المستجدات للعاصفة ونقل جميع السفن المتواجدة في الميناء الى مواقع آمنة واتخاذ

كافة التدابير اللازمة والضرورية من قبل اصحاب هذه السفن إضافة إلى نقل الحاويات الخطرة الى أماكن آمنة.



وحذر المركز الوطني للإنذار المبكر في سلطنة عمان من المخاطر المتعددة من خلال تطور الحالة المدارية (مكونو) التي تحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى وفقا لخرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية.



واشار الى احتمال تعمق الإعصار إلى الدرجة الثانية خلال ال 36 ساعة المقبلة مع هطول امطار تشتد غزارتها مع اقتراب مركز الحالة المدارية من سواحل محافظتي ظفار

والوسطى يومي الجمعة والسبت حيث تتحول الى امطار رعدية غزيرة مصحوبة برياح شديدة وهيجان للموج حيث سيكون ارتفاع الأمواج بين 5 و 8 أمتار على سواحل محافظات ظفار

والوسطى وجنوب الشرقية.





س.ي



بنا 0059 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/05/24 - 28 : 04 AM