قوات الدفاع الجوي السعودي تدمر صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه جازان الرياض في 24 مايو/بنا/قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت فجر اليوم الخميس إطلاق صاروخ بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان) وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات .



وأضاف أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح للقرارين الأممين (2216) ، (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وان إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.





س.ي



بنا 0053 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 7 اخر تحديث : 2018/05/24 - 27 : 04 AM