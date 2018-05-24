الرئيس اليمني يعين خالد اليماني وزيراً للخارجية واحمد مبارك مندوبا لليمن لدى الأمم المتحدة عدن في 24 مايو/بنا/ اصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الخميس قرارين بتعيين السفير خالد حسين محمد اليماني وزيرا للخارجية والسفير الدكتور احمد عوض بن مبارك سفيرا فوق العادة ومندوبا للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك بالإضافة الى مهامه كسفير فوق العادة ومفوضا للجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية.



كما اصدر قرارين اخرين بتعيين السيد عبدالملك عبدالجليل المخلافي مستشارا لرئيس الجمهورية.. واللواء الركن محمد صالح طماح رئيسا لهيئة الاستخبارات والاستطلاع.







س.ي



بنا 0034 جمت 24/05/2018





عدد القراءات : 10 اخر تحديث : 2018/05/24 - 50 : 03 AM