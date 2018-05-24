رئيس الأمن العام يزور مدينة سلمان ويوجه الى توفير الاحتياجات الأمنية المطلوبة لها بأسرع وقت المنامة في 24 مايو/بنا/ قام سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام امس الاربعاء بزيارة تفقدية إلى مدينة سلمان اطلع خلالها على الاحتياجات الأمنية للمدينة ، موجها إلى ضرورة توفير كافة هذه الاحتياجات بأسرع وقت ممكن ووفق أعلى درجات الكفاءة والاستعداد والجاهزية .







واكد أن هذه الزيارة تأتي بناءً على توجيهات معالي وزير الداخلية بتلبية كافة المتطلبات الأمنية للمدينة ضمن التوجيهات المستمرة لمعاليه بضرورة العمل على توفير أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين ، بما يضمن حفظ الأمن وحماية السلامة العامة.



واطلع رئيس الأمن العام خلال زيارته للمدينة والتي رافقه خلالها سعادة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الإسكان ونائب رئيس الأمن العام وعدد من المسئولين بوزارة الداخلية ، على ما قدمته مديرية شرطة المحافظة الشمالية من مرئيات استنادا إلى المعطيات والاحتياجات الأمنية للمدينة والتي تشمل مركزاً أمنياً متكاملاً يحتوي على أحدث التجهيزات ويقدم كافة الخدمات للمراجعين بالإضافة إلى نقطة للدفاع المدني بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ .



كما استمع رئيس الأمن العام ومرافقوه إلى إيجاز تضمن الخطط اللازمة لتأمين مدينة سلمان والبرامج التدريبية الهادفة إلى رفع معدلات الكفاءة والجاهزية .



واطلع رئيس الأمن العام على المشاريع الإسكانية والبنية التحتية في المدينة ، حيث قدم وكيل وزارة الإسكان ، عرضا موجزا حول المشاريع الإسكانية في المدينة ، وبحث الطرفان الاحتياجات الأمنية في المدينة وسبل تنفيذها بأسرع وقت وضمان جاهزيتها لتقديم الخدمات للمستفيدين من هذه المشاريع الإسكانية.



وفي سياق متصل ، قام رئيس الأمن العام بزيارة تفقدية إلى مركز شرطة البديع ، أعرب خلالها عن شكره وتقديره لمنتسبي المركز ، مشيداً بجهودهم المستمرة وعملهم الدؤوب للحفاظ على الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين ، مؤكداً على أهمية التواصل مع كافة الفعاليات المجتمعية للتوعية بمخاطر الجريمة ومكافحتها والحد من الظواهر السلبية وذلك تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية.







س.ي



بنا 2236 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/24 - 43 : 01 AM