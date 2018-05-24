مقتل 15 حوثيا في معارك تحرير عدة مناطق في محافظة الجوف عدن في 24 مايو /بنا/ حرر الجيش اليمني مسنودًا بطيران التحالف العربي مواقع جديدة في مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، بعد معارك عنيفة خاضها ضد مليشيا الانقلاب المدعومة من إيران .



وأكد رئيس عمليات لواء الحسم العقيد عبدالله عطوان أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير سلسلة جبال الأمهور وجبل القاهرة وسلسلة جبال الظهرة الاستراتيجية، وقطعت خط إمداد المليشيات القادم من منطقة رحوب، بعد معارك كبدت خلالها مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات .



وقال عطوان إن طلائع الجيش الوطني تزحف باتجاه مركز مديرية برط العنان، وسط انهيار واسع في صفوف المليشيات، مؤكدًا مصرع ما لا يقل عن 15 عنصرًا من المليشيات الانقلابية بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب عدد من الجرحى .



س.ي



بنا 2210 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/24 - 25 : 01 AM