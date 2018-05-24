سمو ولي العهد يتلقى مزيدا من برقيات التهاني بمناسبة تسمية المدينة الإسكانية الجديدة (مدينة سلمان) المنامة في 24 مايو/ بنا / تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مزيداً من برقيات التهاني من عدد من المسؤولين والمواطنين بمناسبة اللفتة الملكية السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بتسمية المدينة الإسكانية الجديدة في المحافظة الشمالية باسم (مدينة سلمان)، لمساهمات سمو ولي العهد الجليلة في بناء ونهضة المجتمع البحريني، ودور سموه الحيوي والبناء في توفير المسكن الملائم والعيش الكريم لأبناء سموه المواطنين.

فقد تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله ورعاه برقيات التهنئة من كل من:



معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.



سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية.



سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان.



سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الامن العام.



سعادة الدكتور محمد غسان محمد عدنان شيخو سفير مملكة البحرين لدى جمهورية إندونيسيا.



سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة ُعمان.



الدكتور عصام عبدالله فخرو رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما.



المهندس جمال عبدالعزيز عبدالغفار العلوي مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف.



السيد ماجد جواد الجشي.



الدكتور سامر ماجد الجشي الرئيس التنفيذي بي اف جي انترناشيونال.



الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات و الاعلام والبحوث بمجلس الشورى.



السيد فرج عبدالوهاب القاسمي قائد الفريق القطبي البحريني بديوان سمو رئيس الوزراء.



الدكتور حسن البستكي العضو المنتدب شركة منارة للتطوير.







م.ا.ب/خ.أ



بنا 2131 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/05/24 - 35 : 12 AM