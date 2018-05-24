لدى رعاية سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة حفل تخريج الفوج التاسع من مدرسة عبدالرحمن كانو.. سموه: التعليم سيظل دوماً العنوان الأبرز للتقدم والتنمية المنامة في 23 مايو/ بنا / تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، أقامت مدرسة عبدالرحمن كانو الدولية حفل تخرج الفوج التاسع من طلبتها مساء اليوم في فندق أرت روتانا، بحضور عدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة، وجمع من أولياء أمور الطلبة والضيوف.

وقد هنأ سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة الخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مستقبلهم العلمي والعملي، معرباً سموه عن سروره بمشاركتهم وأهاليهم هذه المناسبة السعيدة التي هي عنوان انطلاقتهم نحو بناء مستقبلهم ليحققوا طموحهم وآمالهم ولينضموا إلى أبناء البحرين الذين تفخر بهم المملكة ممن يسهمون كل من موقعه في خدمة الوطن ومسيرة التنمية الشاملة فيه بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.



وقال سموه إن التعليم سيظل دوماً العنوان الأبرز للتقدم والتنمية في الأوطان لذا فقد حظي بالأولوية في مملكة البحرين كأساس لاستمرار التنامي في جميع مسارات التطور والتحديث في مختلف المجالات.



وكان حفل التخرج قد بدأ بالنشيد الوطني للمملكة، ثم تلاوة آي من الذكر الحكيم، بعدها ألقى السيد سعود عبد العزيز كانو رئيس مجلس إدارة مدرسة عبدالرحمن كانو كلمة توجه فيها بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة على تفضل سموه برعاية حفل تخريج طلبة الفوج التاسع، تقديراً من سموه للتعليم والمشروعات التربوية في المملكة.



كما استعرض البرامج التي تقوم بها المدرسة في مجالات التعليم والمساهمات الأخرى الاجتماعية والإنسانية والرياضية والتي تأتي تنفيذاً لتطلعات مجلس الإدارة والتي تتمثل بالاهتمام بالنوعية بالهيئة التعليمية ورعاية الأبناء واستمرار التعاون مع أولياء الأمور الكرام من أجل الارتقاء بالبناء التعليمي والتربوي بالتنسيق والمتابعة مع الهيئات التعليمية المحلية والإقليمية والدولية ذات الاختصاص.



ثم ألقت مديرة المدرسة الأستاذة حنين حسن زين كلمة أعربت فيها عن شكرها لسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة على رعايته الكريمة للحفل وهنأت الطلبة، كما ألقت الطالبتان تالين رامي وفاطمة مراغي كلمة الخريجين.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 2035 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 13 اخر تحديث : 2018/05/23 - 59 : 11 PM