جلالة الملك المفدى يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المنامة في 23 مايو/ بنا/ استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في قصر الصخير مساء هذا اليوم سعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي يزور البلاد.



ورحب جلالة الملك المفدى بالسيد إنفانتينو، مشيدا بالجهود التي يبذلها في إنجاح رياضة كرة القدم وتطويرها عالمياً ودعمها والنهوض بهذه اللعبة الأكثر شعبية وجماهيرية على مستوى العالم.



وأشاد جلالته بالتعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين الاتحاد البحريني لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم، منوهاً بالإنجازات التي تواصل تحقيقها المنتخبات والفرق والأندية الوطنية وما تقدمه من أداء متميز خلال مشاركاتها في المنافسات الإقليمية والعالمية والذي كان له دور كبير في بلوغها نتائج مشرفة وحصدها للعديد من الألقاب القارية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية.



كما أكد جلالة الملك المفدى دعم مملكة البحرين لجميع الفعاليات الرياضية، لما للرياضة من دور هام في تعزيز علاقات الصداقة ومد جسور التواصل وتعزيز قيم المحبة والتسامح بين جميع ثقافات شعوب العالم، واكتساب المزيد من الخبرات، متمنياً جلالته كل التوفيق والنجاح لمباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 والتي ستستضيفها روسيا خلال الشهر المقبل.



ومن جانبه أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن شكره وتقديره لما يبديه جلالته من حرص على تعزيز أوجه التعاون بين الجهات الرياضية البحرينية والاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيداً بالتطور المستمر الذي تشهده رياضة كرة القدم في البحرين وما تحققه من انجازات ونتائج متقدمة بفضل الدعم المتواصل الذي تحظى به.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 2030 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/23 - 36 : 11 PM