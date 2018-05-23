رئيس جهاز الأمن الكويتي يستعرض مع المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي أوجه التعاون المشترك الكويت في 23 مايو/بنا/ بحث رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي الصباح اليوم الاربعاء مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للتحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم (داعش) السفير بريت ماكغورك الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الانباء الكويتية (كونا).



وقال جهاز الامن الوطني الكويتي في بيان صحفي ان "اللقاء بين الجانبين استعرض أوجه التعاون وبحث العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها كما تم بحث أهم القضايا المشتركة التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية".







خ.أ



بنا 1804 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/05/23 - 09 : 09 PM