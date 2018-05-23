تكليف مرشح حزب (خمس نجوم) وحزب الرابطة اليمينى المتطرف بتشكيل الحكومة الايطالية الجديدة روما في 23 مايو/بنا/ كلف الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم الاربعاء جويسيبى كونتى مرشح حزب خمس نجوم وحزب الرابطة اليمينى المتطرف بتشكيل الحكومة الايطالية الجديدة.







وكان الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا قد استقبل جوزيبي كونتي المحامي الاربعاء، وقد وصل المحامي الانيق في سيارة اجرة الى المقر الرئاسي نحو الساعة 17,25.



وفي العاصمة البلجيكية بروكسل خيمت أجواء القلق في بروكسل حيث دعا المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الاربعاء ايطاليا الى تقديم حلول "ذات مصداقية" بشان دينها العام، الثاني في منطقة اليورو بعد اليونان.



وقال موسكوفيسي خلال مؤتمر صحافي "الدين الايطالي مسألة مهمة لمستقبل ايطاليا، يستلزم ذلك حلولا ذات مصداقية ولاننا من محبي ايطاليا وأصدقاء للشعب الايطالي علينا ان نعير الأمر اهتماما كبيرا".



كما انعكس الغموض سلبا على أسواق المال التي كانت متوترة اصلا منذ اسبوع فتراجعت بورصة ميلانو الاربعاء 1,31 بالمئة في حين بلغ الفارق بين فوائد الاقتراض الايطالية والالمانية على 10 سنوات، 191 نقطة عند اختتام المعاملات (+60 في ثمانية ايام).



والبرنامج المشترك الذي تم التفاوض بشأنه من قبل حركة خمس نجوم والرابطة يعد بانهاء التقشف وسد العجز بتطبيق سياسة نمو. وينص على خفض كبير للضرائب وفرض دخل مواطنة وخفض سن التقاعد وإظهار حزم غير مسبوق ضد الفساد وتشديد الاجراءات الامنية ضد المهاجرين والمسلمين.



وعلق رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر على البرنامج معتبرا انه لا يتم الحكم "على الحكومات بحسب ما تعلن بل بحسب ما تنفذ. لكننا مستمرون في التنبه للحفاظ على حقوق الافارقة الموجودين في ايطاليا".



خ.أ



بنا 1740 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/05/23 - 50 : 08 PM