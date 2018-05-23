مذكرة تفاهم بين التنظيم العقاري وBIBF لتقديم دورات تدريبية للوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات..الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: المهنية في القطاع أولوية قصوى المنامة في 23 مايو/ بنا/ وقعت مؤسسة التنظيم العقاري اليوم مذكرة تفاهم مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) بشأن تقديم دورات تدريبية للوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات وذلك كجزء من برنامج التطوير المهني المستمر الذي تعده مؤسسة التنظيم العقاري لمزاولي المهن العقارية.



وتعتبر هذه الدورات التدريبية الخطوة الأولى في هذا البرنامج، والذي سيشمل فيما بعد بقية مزاولي المهن العقارية خلال الأشهر القادمة.



وبهذه المناسبة أكد سعادة الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي للمؤسسة بأن "أحد أهم أهداف المؤسسة هو ضمان تقديم خدمات فعالة ومهنية في القطاع العقاري من قبل مزودي الخدمات، وأن برنامج التطوير المهني المستمر الذي تقدمه المؤسسة يعتبر أحد أهم البرامج التي ستسهم في تحقيق الأهداف المرجوة والتي أنشأت من أجلها المؤسسة، إذ تهدف مؤسسة التنظيم العقاري إلى رفع كفاءة جميع المهنيين العقاريين من مطورين ومعلنين ووسطاء عبر إلزامهم ببرامج التطوير المهني المستمر ويجب عليهم اجتياز هذه البرامج المخصصة بنجاح كشرط للتجديد السنوي للترخيص".



ومن جانبه قال الدكتور أحمد الشيخ المدير العام بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) " إننا في المعهد نسعى لتقديم التدريب الأمثل من خلال تقديم برامج معترف بها عالمياً والتي ستسهم في تعزيز قدرات ومهارات العاملين في القطاع العقاري، ليكون عملهم مبنياً على أسس علمية حديثة مما سيعود بالنفع على القطاع بشكل عام".



وسيتم إتاحة فترة انتقالية لجميع الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات لاجتياز برنامج التطوير المهني المستمر والتي تمتد إلى 31 أغسطس 2018 إذ أنه بعد هذا التاريخ ستعد المعاملات لمن لا يحملون التراخيص غير قانونية.



لمزيد من المعلومات حول التقدم بطلب الحصول على الرخص يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة: www.rera.gov.bh، ويستطيع الوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات المرخص لهم فقط التسجيل في البرنامج، وستعلن في يونيو المقبل تفاصيل جدول البرنامج.



م.ا.ب/خ.أ



بنا 1729 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/05/23 - 35 : 08 PM