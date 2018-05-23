الرئيس اليمني يبحث مع دبلوماسي أمريكي جهود مكافحة الارهاب ومليشيات ايران عدن في 23 مايو/بنا/ التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم، السفير الأمريكي لدى بلاده ماثيو تولر.



وجرى خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مناقشة عدد من القضايا ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في اليمن.



وثمّن الرئيس اليمني جهود الولايات المتحدة الداعمة للشرعية الدستورية في بلاده، ومستوى التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة باليمن والمنطقة من خلال مكافحة الاٍرهاب ومواجهة تدخلات النظام الإيراني في المنطقة وميليشياتها الحوثية.



وجدد هادي حرص إدارته الدائم على السلام وفقاً للمرجعياته المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216.



خ.أ



بنا 1726 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/05/23 - 33 : 08 PM