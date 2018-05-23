فلسطين تنضم إلى وكالتين جديدتين تابعتين للأمم المتحدة نيويورك في 23 مايو/بنا/ أعلن منسق الأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف اليوم الاربعاء " أن فلسطين انضمت إلى وكالتين اضافيتين تابعتين للامم المتحدة، بعد انضمامها منذ العام 2011 إلى منظمة اليونسكو رغم اعتراض الولايات المتحدة الشديد"، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية.



وقال المسؤول الأممي خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن المخصص للشرق الاوسط "في الخامس عشر من مايو انضمت فلسطين إلى مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، وإلى منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية".



كما ذكر ملادينوف "ان فلسطين انضمت ايضا إلى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا، وجاء كلام ملادينوف بعد ساعات من صدور بيان في هولندا اوضحت فيه المنظمة ان فلسطين باتت "الدولة ال193 الموقعة" التي تنضم اليها".



وتتمتع فلسطين بوضع الدولة المراقبة غير العضو داخل الامم المتحدة منذ العام 2012 وانضمت الى اكثر من خمسين منظمة دولية او اتفاقات دولية بحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، بينها المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة اليونسكو.



وبعد انضمام فلسطين الى منظمة اليونسكو اوقفت واشنطن مشاركتها المالية السنوية في ميزانية المنظمة قبل ان تنسحب منها عام 2017، وفي سبتمبر الماضي حصل الفلسطينيون على عضوية كاملة في منظمة الانتربول.



وفي كلمته انتقد نيكولاي ملادينوف ضمنا غواتيمالا وباراغواي اللتين نقلتا مقري سفارتيهما من تل ابيب إلى القدس بعد قرار مماثل من الادارة الاميركية، مضيفا "موقف الامم المتحدة يعتبر ان القدس جزء لا يتجزأ من الوضع النهائي الذي يجب ان يتم التوصل اليه عبر المفاوضات بين الطرفين على قاعدة قرارات الامم المتحدة".



وختم "ونظرا لاهميتها بالنسبة الى اليهود والمسيحيين والمسلمين فان القدس مسألة غاية في الحساسية ومهمة لملايين المؤمنين في العالم. لذلك فان ابقاء الوضع القائم كما هو بالنسبة إلى الاماكن المقدسة يبقى امرا مهما للسلام والاستقرار".



ويتخذ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من جنيف مقرا وهو هيئة تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة، الهدف من انشائها هو ادماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وتعمل هذه الهيئة ايضا على تسهيل الحوار والمفاوضات وتقدم نصائح متعلقة بشؤون التنمية.



اما منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية فتتخذ من فيينا مقرا وهي وكالة متخصصة بتعزيز التنمية الصناعية لخفض مستويات الفقر وتعزيز التنمية الدائمة على المستوى العالمي.



خ.أ



بنا 1642 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/05/23 - 45 : 07 PM