معالي وكيل وزارة الداخلية يكرم ضابطة حصلت على المركز الأول في دورة واجبات الأركان للضباط‎ المنامة في 23 مايو/ بنا /كرّم معالي الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية النقيب مروة محمد القلاف، والتي حصلت على المركز الأول وبتقدير (ممتاز) في دورة واجبات الأركان للضباط والتي عقدتها قوة دفاع البحرين خلال الفترة من 21 مارس وحتى 10 مايو الجاري.



وهنأ معالي وكيل وزارة الداخلية النقيب مروة القلاف على هذا التفوق، والذي يعكس ما يتمتع به منتسبو وزارة الداخلية من كفاءة وانضباط في الأداء في ظل ما يحظون به من دعم ومساندة من معالي وزير الداخلية وفي إطار إستراتيجية التطوير والتحديث المعمول بها، مؤكداً على أهمية الاستمرار في التحصيل العلمي لمنتسبي الوزارة مما يسهم في صقل قدراتهم العلمية والعملية.



وأعرب وكيل وزارة الداخلية عن اعتزاز الوزارة بما يقدمه منتسبوها وحرصهم الدائم على الحصول على المراكز المتقدمة في مشاركاتهم الداخلية والخارجية، حاثاً إياها على بذل المزيد من العمل والجهد.





م.ا.ب/خ.أ



بنا 1623 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/23 - 28 : 07 PM