وزيرا خارجية الصين واليابان يصلا واشنطن للاجتماع مع نظيريهما الأمريكي واشنطن في 23 مايو/بنا/ وصل وزيرا خارجية كل من الصين واليابان اليوم إلى الولايات المتحدة الامريكية لعقد اجتماعين مع نظيريهما الأمريكي اليوم الأربعاء وسط تحرك دبلوماسي قبيل القمة المقررة الشهر المقبل التي تجمع بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.









وفي هذا السياق أشارت تقارير أمريكية إلى أنه من المقرر ان يجتمع وانج يى عضو مجلس الدولة الصينى ووزير الخارجية الساعة الثانية ظهرا مساء اليوم بتوقيت جرينتش مع وزير الخارجية الامريكى مايك بومبيو، في غضون ذلك، يقوم ثلاثة من كبار مسؤولي وزارة الخارجية بزيارات إلى شرق آسيا.



ووصل مارك جرين، رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى كوريا الجنوبية ، بينما يقوم كارل ريش، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، بزيارة إلى كوريا الجنوبية والصين تستمر حتى غد الخميس.



وتسافر تينا كيدانو، أكبر مسؤولي الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، في يونيو إلى كل من اليابان وسنغافورة.



خ.أ



بنا 1600 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/05/23 - 02 : 07 PM