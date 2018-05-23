مملكة البحرين تحصد المركز الثاني عالمياً في المسابقة الهاشمية القرآنية‎ المنامة في 23 مايو / بنا / أعرب وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح عن فخره واعتزازه بالمراكز المشرفة التي يحققها المتسابقون البحرينيون في المسابقات القرآنية الدولية، والتي تضاف إلى سجل الانجازات الحافل لمملكة البحرين في مجال القرآن الكريم، مشيداً بالجهود المبذولة من قِبل منتسبي إدارة شؤون القرآن الكريم لاهتمامهم ببرنامج إعداد وتأهيل المتسابقين للمشاركة في المسابقات القرآنية الدولية، وجودة مخرجات المراكز والحلقات القرآنية التابعة للوزارة، وهو ما يُعد ثمرة من ثمار اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بكتاب الله تعالى، والتي تسعى دائماً من خلال توجيهاتها إلى تشجيع كافة فئات المجتمع للإقبال على كتاب الله تعالى حفظاً وتلاوةً وتفسيراً، والتخلق بآدابه وقيمه السمحة.



جاء ذلك خلال استقبال وكيل الشؤون الإسلامية صباح اليوم الفائز بالمركز الثاني عالميا في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا، التي أقيمت بالمملكة الأردنية الهاشمية مؤخرًا، وأضاف: يأتي تحقيق المتسابق علي يوسف عيسى للمركز الثاني عالمياً امتداداً للإنجازات التي يحققها أبناء مملكة البحرين في المسابقات القرآنية الدولية، والتي لم تكن لتتحقق لولا فضل الله تعالى وتوفيقه أولاً، ثم بفضل التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى أيده الله، واهتمام حكومته ودعمها المستمر لجميع البرامج والأنشطة المتعلقة بخدمة القرآن الكريم، والارتقاء بمستوى حفظته من جميع الجوانب ، لافتاً إلى أن المتسابق علي يوسف ينتظم في برنامج إعداد وتأهيل المتسابقين للمسابقات القرآنية الدولية الذي تشرف عليه إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة.



الجدير بالذكر أن مملكة البحرين تحرص سنوياً على المشاركة في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وقد حظيت هذا العام بمشاركة أكثر من ٦٢دولة، وتُعد من المسابقات القرآنية الرائدة والمتميزة على مستوى العالم.



م.ف.ق/خ.أ



بنا 1455 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/05/23 - 59 : 05 PM