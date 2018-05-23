ايطاليا تترقب تعيين رئيس للحكومة وسط قلق أوروبي متزايد روما في 23 مايو/بنا/ تترقب إيطاليا تعيين رئيس للحكومة وسط قلق أوروبي متنامٍ، لاسيما بخصوص الميزانية، فيما فضل الرئيس سيرجيو ماتاريلا إجراء مشاورات جديدة الثلاثاء قبل أن يقرر ما إذا كان سيعين المحامي جوزيبي كونتي (54 عاما) الذي اقترحته حركة (خمس نجوم) المناهضة للمؤسسات القائمة وحزب (الرابطة) اليميني المتطرف، في هذا المنصب.



وأشارت تقارير محلية أن الرئيس سيرجيو ماتاريلا فضل عدم التسرع وأجرى مشاورات جديدة قبل أن يقرر ما إذا كان سيعين المحامي غير المعروف جوزيبي كونتي (54 عاما) على رأس حكومة شعبوية تثير قلق المفوضية الأوروبية.



ونقلت الصحف الإيطالية عن مصادر في الرئاسة أن ماتاريلا لديه شكوك بشأن استقلال كونتي الذي اقترحته حركة (خمس نجوم) المناهضة للمؤسسات القائمة وحزب (الرابطة) اليميني المتطرف، ما دفعه الثلاثاء لاستشارة رئيسي مجلس النواب روبيرتو فيكو ومجلس الشيوخ إليزابيتا ألبيرتي كاسيلاتي.







خ.أ



بنا 1446 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/05/23 - 53 : 05 PM