جامعة الدول العربية تلغي مذكرة تفاهم موقعة مع جواتيمالا وتوقف التعاون معها بعد نقلها لسفارتها إلى القدس القاهرة في 23 مايو/بنا/ ألغت جامعة الدول العربية مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الخارجية بجمهورية جواتيمالا عام 2013م، مع إبلاغ الجانب الجواتيمالي بعدم المضي قدمًا في أي تعاون بينهما نتيجة لموقف جواتيمالا من قضية القدس.



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية محمود عفيفي في تصريح له اليوم، أنه تم إبلاغ الجانب الجواتيمالي بأن هذا الإجراء يأتي نتيجة لإقدام جواتيمالا على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، بما شَكّل مخالفة واضحة وصريحة وسابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، وتعدّ انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة، على النحو الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ويضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي.



ونوّه محمود عفيفي إلى دعوة جامعة الدول العربية إلى دول العالم كافة لعدم الإقدام على اتخاذ خطوة نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية .



م.ف.ق/خ.أ



بنا 1422 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/05/23 - 29 : 05 PM