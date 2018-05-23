سفير مملكة البحرين في موسكو يشارك في حلقة نقاشية بعنوان (روسيا والعالم الإسلامي ..آفاق التعاون الاقتصادي)

موسكو في 23 مايو / بنا / شارك سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية، في حلقة نقاشية بعنوان (روسيا والعالم الإسلامي ..آفاق التعاون الاقتصادي)، من تنظيم لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي (الدوما).



وخلال النقاش، نوه سعادة سفير مملكة البحرين في موسكو بالفرص الاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين والإمكانيات والتسهيلات القانونية واللوجستية المتوفرة للمستثمرين والتي تؤهلها لتكون بوابة للمنطقة العربية وحتى للمناطق ما وراء الجزيرة العربية.



وأشار سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي إلى الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، والتي تمثلت مؤخرًا باختيار المنامة عاصمة مملكة البحرين، مركزا لتوزيع الغاز والحبوب وغيرهما من المنتجات الروسية في المنطقة.



وقدم سعادة سفير مملكة البحرين في موسكو عرضا حول الإنجازات التنموية الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين، وما خلقته من بيئة استثمارية صديقة، وعززت من الدور التاريخي للمملكة البحرين في حركة التجارة العالمية والتي تمتعت به منذ القدم بفضل موقعها الاستراتيجي وطبيعة شعبها المسالم والمتسامح.



وأشاد سعادة السيد أحمد عبدالرحمن الساعاتي بالمركز المالي العالمي الذي تحتله مملكة البحرين منذ أكثر من أربعة عقود، إلى جانب كونها عاصمة للصيرفة الإسلامية، الأمر الذي سيسهم في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين روسيا والعالم الإسلامي عبر مملكة البحرين، معربا عن استعداد المملكة لتقديم خبراتها في هذا المجال لروسيا الاتحادية.



وأكد سعادة سفير مملكة البحرين في موسكو وجود الفرص الكبيرة للاستثمار في المجال السياحي بين العالم الإسلامي وروسيا الاتحادية، وذلك بفضل القواسم المشتركة التي تربط بينهم من علاقات تاريخية وقرب المسافات، إلى جانب الإمكانيات التي يتمتع بها الجانبين، والتي تؤهلهما لأن يرفعا من حجم التبادل السياحي بينهما، معربًا عن تمنياته بأن تقدم روسيا الاتحادية المزيد من التسهيلات في إصدار تأشيرات الدخول اليها لتحقيق هذا الهدف، لاسيما أن معظم دول مجلس التعاون ومن بينها مملكة البحرين تمنح التأشيرات للمواطنين الروس في المطار عند الوصول.



وشهدت الحلقة النقاشية تفاعلاً كبيراً من الحضور الذي ضم العديد من المسؤولين والخبراء والمهتمين في مجلس النواب الروسي ومراكز الدراسات والمؤسسات الإعلامية وغيرها من المنظمات غير الحكومية.



وفي الختام، قام سعادة النائب رسول بوتاشيف بالنيابة عن لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي بتكريم سعادة سفير مملكة البحرين في موسكو، وشكره على مشاركته في الحلقة النقاشية، وعلى حرصه المتواصل على توطيد العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، ووعد بدراسة مقترحاته والعمل على تفعيلها من خلال الأجهزة الحكومية في روسيا.



أ.أ/ع ع



بنا 1222 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/05/23 - 26 : 03 PM