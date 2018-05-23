محافظ العاصمة يرعى غدا افتتاح معرض "نيولوك" التسويقي المنامة في 23 مايو / بنا / تحت رعاية معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة وبتنظيم من مؤسسة "فيرست تارجت" ينطلق يوم غد الخميس، معرض "نيولوك" التسوقي الذي يشمل على عدة أقسام منوعه من الملابس والعطور ومستحضرات التجميل، بالإضافة الى المطاعم والترفيه والذي يستمر الى 2 يونيو في مركز البحرين الدولي للمعارض.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد يوسف داوود الرئيس التنفيذي لمؤسسة "فيرست تارجت" والخبير في شؤون صناعة المعارض عن خالص شكره وتقديره لمعالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة على رعايته الكريمة لمعرض نيولوك مؤكداً أن رعاية معاليه للسنه الثانية تمثل حافزًا كبيرًا للمؤسسة نحو مزيد من العمل والانجاز في تنظيم المعارض المتخصصة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتعزز من مكانة مملكة البحرين في افتتاح معرض "نيولوك" التسوقي في آن واحد ومكان واحد يمثل قوة وجذب الاستثمارات وتنمية كل من القطاع التجاري والاقتصادي.



وأوضح داوود أن المعرض يشهد مشاركة كبيرة من الشركات المحلية، في مجال الازياء والموضة، ويضم مستحضرات التجميل والعطور، كما يشمل احتياجات شهر رمضان وعيد الفطر السعيد، مشيرا الى ان المشاركين في مجال المطاعم والحلويات في المعرض يزيد عن 200 عارض، متوقعا زيارة 60 ألف زائر لكل اقسام المعرض والتي ستقام بمركز البحرين الدولي للمعارض القاعة (1) و(2) من الساعة الثالثة عصرا الى الساعة الثانية عشرة صباحا.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1206 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/05/23 - 15 : 03 PM