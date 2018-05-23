محافظ المحرق يشيد بجهود وزارة التربية والتعليم في الحفاظ على الموروثات الشعبية المنامة في 23 مايو / بنا / أشاد محافظ محافظة المحرق السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي بجهود مدرسة زبيدة الابتدائية للبنات في الاهتمام بتقديم أرقى الخدمات التعليمية للطالبات من خلال الأنشطة والفعاليات التي تقيمها المدرسة طوال العام الدراسي وفق أعلى المستويات المتقدمة والمتطورة، وعدم إغفال التراث الأصيل لمملكة البحرين من خلال حث الطالبات على الاحتفال بمختلف المناسبات وخاصة الدينية والوطنية والتراثية والشعبية التي تحاكي جزءا مهما من تاريخ المحرق.





جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، الأستاذة فاطمة يوسف بوزبون مديرة مدرسة زبيدة الابتدائية للبنات وعددا من أعضاء الهيئة التعليمية وطالبات المدرسة اللواتي ارتدين الزي الشعبي التراثي محتفلات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مقدمات لوحة فنية معبرة عن أبرز عادات هذا الشهر الفضيل ومنها الاحتفال بليلة (القرقاعون).



وقدم المحافظ الشكر للطالبات وكل منتسبي المدرسة، مشيدا بالدور الذي تضطلع به وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، وعلى الجهود التي تبذل في سبيل الحفاظ على الموروثات الشعبية وحفظ التراث بجانب تقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبناء المملكة.



م.ف.ق/ع ع



بنا 1200 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/05/23 - 11 : 03 PM