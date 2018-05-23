سمو محافظ الجنوبية يستقبل المهنئين بشهر رمضان ويؤكد ان التواصل عادة أصيلة ورثناها من الأجداد والآباء ونحرص على استمرارها المنامة في 23 مايو / بنا / استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية اليوم الأربعاء جموع المهنئين من أهالي المحافظة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وذلك بمجلس سموه الأسبوعي بمقر المحافظة الجنوبية بحضور العميد حمد بن علي بن حويل المري مدير مديرية شرطة المحافظة الجنوبية.





وفي مستهل اللقاء عبر سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عن بالغ تشرفه بالاستقبال الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله لأهالي المحافظة الجنوبية مؤكداً سموه أن استقبال جلالته لأهالي المحافظة الجنوبية في أول أيام الشهر الفضيل هو دلالة صادقة على ما تحظى به المحافظة وأهاليها من مكانه عظيمة لدى جلالته، مشيراً سموه الى أن هذه اللقاءات تعكس مدى التكاتف بين القيادة والمواطنين وتعزز أوجه التلاحم والترابط بين أبناء مجتمع المحافظة الجنوبية.



واشار سموه في الوقت نفسه إلى ان التواصل سمة أساسية وصفة أصيلة يتحلى بها مجتمع المحافظة، داعياً سموه المولى عز وجل أن يديم الخير والعز والأمان على مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.



وقال سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة إن توجيه صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتكليف المحافظة الجنوبية بالتنسيق مع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لتقديم خطة لاستكمال متابعة المشاريع والاحتياجات في مدينة خليفة مسؤولية كبيرة نحملها على عاتقنا لخدمة الوطن والمواطنين مؤكداً سموه أن هذا التكليف هو خارطة عمل للمضي قدماً في استكمال المبادرات والمشاريع التي تخدم أهالي المحافظة الجنوبية وتلبي توقعاتهم، مشدداً سموه على أن المحافظة الجنوبية ستعمل وفق توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وضمن رؤيته الحكيمة للتوسع في الخطط التنموية.



وأوضح سمو محافظ المحافظة الجنوبية بأن المحافظة الجنوبية تعمل وفق خطة واضحة المعالم ترتكز على التواصل من خلال اللقاءات الدورية والزيارات الميدانية لأهالي المحافظة لمعرفة وتلمس احتياجات المواطنين عن قرب وبشكل مباشر مؤكداً سموه أن المحافظة الجنوبية حريصة على التواصل مع مجالس وأهالي المحافظة موضحاً سموه بأن التواصل والتزاور من العادات الاصيلة التي ورثناها من الآباء والأجداد وأن شهر رمضان فرصة سانحة لمد جسور التواصل والتقارب بين أبناء المجتمع الواحد.



من جانبهم اشاد الحضور بمضامين خطاب سمو محافظ المحافظة الجنوبية الذي تشرف سموه بإلقائه خلال استقبال جلالة الملك لأهالي المحافظة الجنوبية، مؤكدين أن الخطاب عبر عما يدينون به من ولاء مطلق وانتماء صادق لقيادة جلالة الملك المفدى الحكيمة، مشددين على جهود سموه النيرة في دفع مسيرة التنمية والتقدم بالمحافظة الجنوبية شاكرين لسموه زياراته المتواصلة لمجالس أهالي المحافظة وحرصه على الالتقاء بهم سواء من خلال مجلسه الأسبوعي في مقر المحافظة الجنوبية أو من خلال زياراته الميدانية.



أ.أ/ع ع



بنا 1157 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/23 - 11 : 03 PM