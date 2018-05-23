جهود نسائية لعلاج سرطان الثدي في جامعة الخليج العربي المنامة في 23 مايو / بنا / اشتركت ثلاث باحثات مساعدات من دول مختلفة، في مجموعة بحوث علمية، نجحت في تطوير تركيبات "نانو" مشتقة لمعالجة سرطان الثدي الثلاثي السلبي الذي يتصف بأنه من الأورام الصعبة الذي لا تتجاوب مع العلاجات الكيميائية المتعارف عليها وتعد نسبة الشفاء منه قليلة جداً بين المرضى.



واشارت النتائج التي توصل لها الفريق البحثي برئاسة الأستاذ المساعد في مركز الاميرة الجوهرة الابراهيم، الدكتور خالد جريش بنجاح مركبات النانو في نقل مركب دوائي تكون من مزيج كيميائي واحتوى كذلك على الكركم والقنب ومضادات التيرويسين كيناس TKI في علاج سرطان الثدي.



وتكون الفريق البحثي برئاسة الدكتور خالد جريش مدير وحدة النانو في مركز الاميرة الجوهرة بجامعة الخليج العربي، بمساعدة ريم الزهراني من المملكة العربية السعودية، وسارة الكيسي من المغرب، وأنشال ماثور من الهند.



ويتميز مركب النانو في قدرته على الذوبان في الماء والتوجه المباشر للورم، مما يؤدي الى تلافي الاضرار الجانبية الناتجة في عملية العلاج الكيميائي التقليدي والذي يؤدي إلى تضرر بعض من أعضاء الجسم الأخرى في دائرة الورم.



وشهد البحث تعاوناً مشتركاً بين الفريق المساعد، حيث تمثل عمل الباحثة المساعدة ريم الزهراني في زراعة الخلايا، وذلك بأخذ الخلايا السرطانية واختبار الأدوية المركبة عليها سواء الأدوية الكيميائية التي تم تصنيعها بمركب النانو أو الأدوية الطبيعية التي تؤخذ من العناصر الموجودة في الطبيعة، وقامت بقياس مستوى السمية فيها ومدى فعاليتها على الخلايا السرطانية.



أما المتدربة سارة الكيسي، فقد اختبرت مكافحة السرطان بواسطة الأدوية المخدرة بإدخال تقنية النانو، وقامت باختبارها على الخلايا السرطانية في الفئران، وتم التوصل إلى أن دواء النانو يقلل من حجم الخلية السرطانية ولديه تأثير أفضل من المخدر لوحده، فيما عملت المتدربة أنشال ماثور على اختبار نبات القنب الذي أثبت من خلال الاختبارات السابقة مكافحته للخلايا السرطانية.



وأثبتت التجارب المختبرية التي أجريت على الفئران أن مركب النانو لم يهاجم الدماغ بشكل قوي كمركب الكيمياوي المستخدم لمكافحة السرطان، مما حيد الاضرار الجانبية.



وقالت الباحثة المساعدة ريم الزهراني "بشكل مجمل قمنا بأخذ الأدوية الموجودة في المستشفيات والمستخدمة على مرضى السرطان أو المركبات الطبيعية الموجودة في الطبيعة كالكركم، وقمنا بتركيبها في هذا المركب الكيميائي الذي يصل بشكل أسرع إلى الأورام الصلبة مقارنة بالأدوية الكيميائية المتعارف عليها لعلاج السرطان، وكانت النتائج إيجابية فمركب النانو الكيميائي الذي تم التوصل إليه كان فعالاً أكثر على الأورام السرطانية من جميع العلاجات الأخرى".



م.ف.ق/ع ع



بنا 1144 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/23 - 55 : 02 PM