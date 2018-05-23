البلديات: الخيام و"الأكشاك" الرمضانية تخضع للتصاريح البلدية

المنامة في 23 مايو / بنا / أكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن تشييد الخيام و"الأكشاك" الرمضانية يخضع للتراخيص البلدية، مؤكدة ضرورة حصول هذه الخيام والأكشاك على التصريح المطلوب قبل مزاولة العمل.



ودعت الوزارة جميع الأفراد والجهات الراغبين بتشييد الخيام و"الأكشاك" الرمضانية المؤقتة إلى ضرورة مراجعة قسم تراخيص الخدمات البلدية في البلديات الأربع للحصول على التراخيص اللازمة بهذا الشأن والتقيد بالاشتراطات المطلوبة.



وبينت الوزارة أن الحصول على التراخيص يخضع لمعايير مهمة أهمها مراعاة اشتراطات السلامة والصحة العامة.



وقالت: "إن تشييد الخيام في شهر رمضان المبارك يخضع لعدد من الاشتراطات التي تستدعي الحصول على موافقة الدفاع المدني، ووضع مساحة كافية بين موقع الخيمة والشارع المطل عليه بهدف عدم إعاقة الحركة المرورية، بالإضافة إلى توافر جميع اشتراطات الأمن والسلامة التي تقرها إدارة الدفاع المدني".



يشار إلى أن الحصول على الترخيص يتطلب تقديم رسالة لطلب ذلك، ونسخة من بطاقة الهوية لمالك العقار أو مقدم الطلب، ونسخة من وثيقة الملكية للعقار المراد وضع الخيمة فيه، وموافقة خطية من صاحب العقار في حالة وضع الخيمة في ملك آخر، وموافقة الجيران وإدارة الدفاع المدني ومديرية شرطة المحافظة، أما بالنسبة للخيام الرمضانية الخاصة بالفنادق والمحلات التجارية فإنه يجب إحضار نسخة من السجل التجاري ويشترط فيها موافقة وزارة الصحة.



ونوهت الوزارة إلى ضرورة مراجعة قسم الحماية من الأضرار بإدارة الكهرباء والماء وذلك لأخذ الحيطة والحذر من إصدار أي تصريح إلا بعد التأكد من خلو الأرض من الكابلات الخاصة بنقل الكهرباء والماء.



من جانب آخر أكدت الوزارة أن أصحاب الأكشاك الرمضانية التابعة للجمعيات الخيرية يجب أن يتحصلوا على ترخيص من قبل وزارة العمل ورسالة طلب من الجمعية للمواقع المطلوبة، إضافةً إلى الالتزام بالاشتراطات اللازمة بهذا الشأن.



وذكرت أنه على المتقدمين بطلب لوضع أكشاك رمضانية عمل حفر استكشافية قبل وضع الكبائن لمعرفة مواقع خدمات هيئة الكهرباء والماء الأرضية مع الأخذ في الاعتبار توفير مسافة آمنة منها وعدم وضعها فوق خدمات الهيئة الأرضية أو أمام مداخل محطات توزيع نقل الكهرباء والماء، كما يتوجب توفير مندوبين من قبل الجمعية للبلدية بأرقام تواصلهم على مدار الساعة، وتعهد من الجمعية بعدم توصيل الأكشاك المؤقتة بتوصيلات كهربائية أو مائية غير مرخصة من مباني مجاورة، وتعهد من صاحب الطلب بعدم المطالبة بأي تعويض في حال طلب الهيئة بتغيير مواقع الأكشاك لمد خدماتها.



وفي سياق متصل، أفادت الوزارة أنها قد أنهت جميع استعداداتها فيما يتعلق بمتابعة الخيم الرمضانية وتجهيزاتها وسيكون هناك فريق مشكل لهذا الغرض لتفتيش ومتابعة جميع الخيام خلال الشهر الفضيل في جميع المحافظات.



وشددت الوزارة على أهمية اتباع الأنظمة والقوانين إذ في حال مخالفة ذلك سوف تقوم البلدية المعنية بإزالة جميع الخيام والأكشاك الرمضانية غير المرخصة على نفقة المخالفين حسب قانون إشغال الطرق العامة رقم (2) لسنة 1999م، ولن تتحمل البلدية مسؤولية أية تلفيات في الخيمة والمحتويات وقت الإزالة.



ح ب/ع ع



بنا 1125 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/05/23 - 41 : 02 PM