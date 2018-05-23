إدارة الأوقاف السنية تصدر التقرير الخيري لعام 2017 المنامة في 23 مايو / بنا / أصدرت إدارة الأوقاف السنية، من خلال قسم الأعمال الخيرية، التقرير الخيري السنوي لعام 2017م، الذي يبرز انجازات الإدارة وما نفذته من مشاريع خيرية متنوعة.



وأكد سعادة الشيخ راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية، أن هذه المشروعات الخيرية تجسد سعي الإدارة الحثيث في مجال العمل الاجتماعي الذي تؤمن به لتحقيق أهدافها النبيلة في البناء وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي بين الأفراد بمملكة البحرين.



وقال ان العام الماضي حفل بالعديد من الفعاليات والأنشطة والمشاريع الخيرية التي يعود صالحها للأسر المحتاجة ، كما حرصت الإدارة على رفع كفاءة العاملين والاستفادة من تجارب المؤسسات التي تعمل في حقل النشاط الاجتماعي والخيري حيث شاركت في العديد من الدورات التدريبية لتطوير العمل الخيري.



وأضاف سعادته أنه إلى جانب البرامج الموسمية والشهرية التي تنفذها الإدارة منذ عدة سنوات فقد تميز العام الماضي بعدد من البرامج الأخرى كالبرنامج الرمضاني ويتمثل في مشروع ولائم الإفطار وإفطار على الطريق ومشروع إفطار صائم الخاص بالجاليات الوافدة ومشروع ماء السبيل، ومن البرامج برنامج الرعاية الاجتماعية كمشروع الزواج ومشروع كفالة الأيتام ومشروع الصيف ومشروع التجهيز ومشروع الإطعام والمساعدات الطارئة وكسوة العيدين والأضاحي ومن البرامج الرعاية السكنية كالإيجارات والترميم وبرنامج التعليمي كمشروع كفالة الجامعيين والحقيبة المدرسية والبرنامج الصحي والرعاية الصحية.



وتوجه سعادته بالشكر الجزيل لكل المحسنين والواقفين من داخل وخارج المملكة الذين ساهموا في هذه المشاريع الخيرية الجليلة، كما أشاد بقسم الأعمال الخيرية بالإدارة رئيسا وموظفين على جهودهم الطيبة في إصدار واعداد هذا التقرير.



ح ب/ع ع



بنا 1119 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 47 اخر تحديث : 2018/05/23 - 30 : 02 PM