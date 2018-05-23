حميدان يترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني المنامة في 23 مايو/ بنا / ترأس سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، السيد جميل بن محمد علي حميدان، اليوم الاربعاء الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق.

ويختص الصندوق الاجتماعي الوطني، الذي تأسس بموجب المرسوم رقم (84) لسنة 2011، بدعم وتمويل المشروعات والخدمات الخاصة بتنمية الطفولة، ورعاية كبار السن، ورعاية وتأهيل وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن دعم وتمويل الخدمات اللازمة لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى صرف المكافآت الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة.



وخلال الاجتماع، تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للصندوق، كما تم اعتماد الحساب الختامي للصندوق عن العام 2017، واستعراض التقرير المالي الربع سنوي لمصروفات الصندوق للعام 2018، فضلاً عن بحث الخطط المستقبلية لتحقيق شراكة مجتمعية أوسع مع منظمات المجتمع المدني، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن اختصاص الصندوق وتطويرها.



وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بجهود أعضاء مجلس إدارة الصندوق، الرامية إلى تطوير العمل القائم، وابتكار العديد من الحلول الكفيلة بتعزيز وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال، مؤكداً أن هذه الجهود ستسهم في تحقيق انطلاقة نوعية في عمل الصندوق، ترتكز على المبادرة الفعالة الرامية إلى تقديم الدعم لكافة المجالات الرعائية والتأهيلية الاجتماعية، وذلك وفقاً لخطة عمل للمشاريع والخدمات والبرامج التي يستهدف الصندوق تنفيذها سنوياً في مجالات اختصاصه، وفي ضوء المواءمة بين الأولويات والاحتياجات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية.



يشار إلى أن الاجتماع الأول عقد في يناير الماضي، وذلك بعد صدور القرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني، والذي يضم ممثلون عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، واللجنة الوطنية للطفولة، واللجنة الوطنية للمسنين، الى جانب وزارة التربية والتعليم.



ح ب/ع ع



بنا 1102 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 42 اخر تحديث : 2018/05/23 - 23 : 02 PM