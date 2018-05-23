معالي جواد بن سالم العريض يستقبل سفير الصين الصديقة لدى المملكة المنامة في 23 مايو/ بنا / استقبل معالي الأستاذ جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء صباح أمس بمكتبه بدار الحكومة سعادة السفير أنوار سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى مملكة البحرين وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء رحب معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بسعادة السفير واستعرض معه مسار علاقات الصداقة التي تربط البلدين الصديقين حيث اكد معاليه حرص مملكة البحرين على مواصلة العمل لتطوير هذه العلاقات والوصول بها إلى اعلى درجات التعاون في جميع المجالات بين البلدين الصديقين.



كما اكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لسعادة السفير بأنه سوف يلاقي كل تعاون ومساعدة من قبل كل الجهات في مملكة البحرين لإنجاح مهمته الدبلوماسية.

من جانبه قدم سعادة السفير الشكر والتقدير لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على ما لقيه من حفاوة وترحيب خلال الزيارة مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.











ل.ب/خ.س



بنا 0832 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/05/23 - 37 : 11 AM