الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف أهدافا في مدينة غزة وجباليا غزة في 23 مايو/ بنا / قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم ، بعدد من الصواريخ أهدافا ومواقع في مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال القطاع.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية أن الطيران الحربي من نوع "إف16" قصف بثلاثة صواريخ ثلاثة مراكب صيد راسية في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وتدميرها بالكامل.



كما قصف الطيران الحربي بثلاثة صواريخ موقعا شرق مدينة غزة، وتحديداً قرب مقبرة الشهداء، وألحق دمارا به، وأضرارا في الممتلكات المجاورة، وموقعا آخر شرق بلدة جباليا، ودمرته، واشتعلت النيران فيه، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.



واضافت الوكالة ان الطيران الحربي الاسرائيلي جاب أجواء القطاع طوال ساعات الليل وحتى الفجر، فيما طائرات الاستطلاع لم تغادر الأجواء، وتحلق على ارتفاعات منخفضة.





خ.س



بنا 0742 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/05/23 - 50 : 10 AM