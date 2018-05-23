الجيش اليمني يحرر المجمع الحكومي في الظاهر معقل الحوثيين

صعدة في 23 مايو/ بنا / أعلنت قوات الجيش اليمني ، فجر اليوم ، تحرير المجمع الحكومي بمنطقة الملاحيظ ، في مديرية الظاهر غربي محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية في أقصى شمال البلاد.



وأكد الموقع الرسمي للجيش اليمني، اقتحام المجمع الحكومي، في مديرية الملاحيظ، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، وعقب اشتباكات عنيفة ، أسفرت عن تكبيد الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وتقترب قوات الجيش اليمني، مسنودة من التحالف، من تطويق معقل زعيم الميليشيات الانقلابية في كهوف مران وسط صعدة، ضمن عملية "قطع رأس الأفعى" المستمرة في خمس جبهات.





خ.س



بنا 0659 جمت 23/05/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/05/23 - 02 : 10 AM